金属期市：铜和锌受中国忧虑拖累走弱，镍价摆脱低位

路透伦敦4月27日 - 铜价和锌价周四下跌，镍价从10个月新低反弹，因市场担心主要消费国中国的需求，且质疑美国减税提议。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。
“特朗普通胀行情仍在消退，因市场不认为税改计划会被国会批准。”
路透调查显示，本月中国制造业的扩张步伐可能放缓，出厂价格增长放缓，政府努力控制房地产市场和信贷增长的风险。中国将在周日发布制造业数据。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.4%，报每吨5,692美元。前日，铜价触及4月18日以来最高的5,738美元，从本月稍早触及的逾三个月低位反弹。
LME锌价收跌1.1%，报2,597美元。
国际铅锌研究小组(ILZSG)称，预计2017年全球锌市场将短缺22.6万吨。
这一预估小于1月路透调查一致预估的短缺39.2万吨。
该组织称，铅市场今年将接近供需平衡。
镍价收高1.2%，报9,335美元，盘中触及9,185美元的10个月新低。
LME铝价收跌2%，报1,924美元，为11月以来的最大单日跌幅。铅价逆市收高0.9%，报2,205美元，锡价挫0.4%，报19,825美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)