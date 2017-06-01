金属期市：镍价再次下跌，受供应过剩忧虑打压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼6月1日 - 镍价周四进一步下跌，在11个月低位徘徊，受有关供应过剩担忧拖累，且市场担忧来自第一大金属消费国中国的钢铁厂的需求。
“我们没有看到可使镍价重回涨势的有力理由，”珀斯的一名交易员匿名表示。
“供应方面，似乎菲律宾和印尼将会有更多供应，这对价格不是好消息。”
财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)月降至49.6，不及上月的50.3和路透预估中值50.1，为11个月来首度降到荣枯线下方，并创下11个月新低。 该调查公布后，市场完全呈负面人气，镍价补跌。
0700GMT时，LME指标期镍跌0.7%，至8,905美元。隔夜触及去年6月末以来最低价8,825美元。
上海期镍下挫1.20%，报每吨73,160元人民币，前一交易日大跌3.4%。
交易商称，LME仓库的库存较高亦不利于镍价。
LME三个月期铜微跌至每吨5,676.50美元，回吐上一交易日的温和涨幅。
上海主力期铜跌0.44%至45,340元人民币。(完) (编译 王颖/于春红; 审校 王洋/艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为