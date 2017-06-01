金属期市：镍价再次下跌，受供应过剩忧虑打压

路透悉尼6月1日 - 镍价周四进一步下跌，在11个月低位徘徊，受有关供应过剩担忧拖累，且市场担忧来自第一大金属消费国中国的钢铁厂的需求。

“我们没有看到可使镍价重回涨势的有力理由，”珀斯的一名交易员匿名表示。

“供应方面，似乎菲律宾和印尼将会有更多供应，这对价格不是好消息。”

财新/Markit周四联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)月降至49.6，不及上月的50.3和路透预估中值50.1，为11个月来首度降到荣枯线下方，并创下11个月新低。 该调查公布后，市场完全呈负面人气，镍价补跌。

0700GMT时，LME指标期镍跌0.7%，至8,905美元。隔夜触及去年6月末以来最低价8,825美元。

上海期镍下挫1.20%，报每吨73,160元人民币，前一交易日大跌3.4%。

交易商称，LME仓库的库存较高亦不利于镍价。

LME三个月期铜微跌至每吨5,676.50美元，回吐上一交易日的温和涨幅。