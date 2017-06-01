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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 10:21 BJT

金属期市：镍价续跌在11个月低点附近盘旋，受到供应过剩的疑虑打压

路透6月1日 - 期镍周四续跌，盘旋在约11个月低点附近，受到供应过剩的疑虑打压，且忧心金属最大消费国中国钢厂需求不旺。

“我们并未见到有太多可让镍价重新站回平盘上方的势头，”澳洲珀斯一位交易员匿名表示。

“供应方面，菲律宾和印尼供应似将增加，这对价格而言不是好消息。”

0124GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期镍跌1.6%至8,935美元，隔夜触及去年6月末以来最低价8,825美元。

上海期交所期镍跌0.74%，昨日跌3.4%。

印尼未加工镍矿出口禁令松动，加剧了供应增长担忧。

三个月期铜涨0.17%至每吨5,691美元，延续了昨日的温和涨势。

上海期交所期铜跌0.26%至每吨45,420元人民币(6,670美元)。(完) (编译 李婷仪/孙国玉；审校 李爽/许娜)
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