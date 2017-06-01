金属期市：镍价续跌在11个月低点附近盘旋，受到供应过剩的疑虑打压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月1日 - 期镍周四续跌，盘旋在约11个月低点附近，受到供应过剩的疑虑打压，且忧心金属最大消费国中国钢厂需求不旺。
“我们并未见到有太多可让镍价重新站回平盘上方的势头，”澳洲珀斯一位交易员匿名表示。
“供应方面，菲律宾和印尼供应似将增加，这对价格而言不是好消息。”
0124GMT，伦敦金属交易所(LME)指标期镍跌1.6%至8,935美元，隔夜触及去年6月末以来最低价8,825美元。
上海期交所期镍跌0.74%，昨日跌3.4%。
印尼未加工镍矿出口禁令松动，加剧了供应增长担忧。
三个月期铜涨0.17%至每吨5,691美元，延续了昨日的温和涨势。
上海期交所期铜跌0.26%至每吨45,420元人民币(6,670美元)。(完) (编译 李婷仪/孙国玉；审校 李爽/许娜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为