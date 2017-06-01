金属期市：镍价跌至11个月低位，受供应过剩忧虑打压

* 印尼恢复出口，重压期镍

* 对菲律宾恢复出产的预期增强

路透伦敦6月1日 - 镍价周四下跌至11个月低位，因印尼恢复出口和菲律宾产出反弹的前景，引发投资者担心供应过剩。

5月期镍连续第三个月下跌，周四触及去年6月来最低水准每吨8,810美元，今年迄今下跌12%，是跌幅最大的主要基本金属。

“印尼取消镍矿石出口禁令，所以我们看到，例如Antam，开始向中国出口镍矿石，”ING商品策略师Warren Patterson说。

“另一个可能的重大转变是菲律宾更换了环境部长。市场预计菲律宾将一定程度上放松政策。21个关闭或停产的矿场，部份可能复苏运作。”

市场人气负面，此前财新/Markit联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)5月降至49.6，不及上月的50.3和路透预估中值50.1，为11个月来首度降到荣枯线下方，并创下11个月新低。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍下跌1.4%，收报每吨8,840美元。

LME三个月期铜收涨0.3%，报每吨5,699美元。

路透技术分析师王涛称，期铜升穿5,690美元阻力位，将可能升至5,725美元。

必和必拓 周四取消对其智利铜矿Escondida宣布的不可抗力。