金属期市：镍价跌至11个月低位，受供应过剩忧虑打压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 印尼恢复出口，重压期镍
* 对菲律宾恢复出产的预期增强
路透伦敦6月1日 - 镍价周四下跌至11个月低位，因印尼恢复出口和菲律宾产出反弹的前景，引发投资者担心供应过剩。
5月期镍连续第三个月下跌，周四触及去年6月来最低水准每吨8,810美元，今年迄今下跌12%，是跌幅最大的主要基本金属。
“印尼取消镍矿石出口禁令，所以我们看到，例如Antam，开始向中国出口镍矿石，”ING商品策略师Warren Patterson说。
“另一个可能的重大转变是菲律宾更换了环境部长。市场预计菲律宾将一定程度上放松政策。21个关闭或停产的矿场，部份可能复苏运作。”
市场人气负面，此前财新/Markit联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)5月降至49.6，不及上月的50.3和路透预估中值50.1，为11个月来首度降到荣枯线下方，并创下11个月新低。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍下跌1.4%，收报每吨8,840美元。
LME三个月期铜收涨0.3%，报每吨5,699美元。
路透技术分析师王涛称，期铜升穿5,690美元阻力位，将可能升至5,725美元。
必和必拓 周四取消对其智利铜矿Escondida宣布的不可抗力。
LME期铝收跌0.1%，报1,927美元。期锡收涨0.6%，报20,450美元。期锌收低1.2%，报2,570美元。期铅下跌0.4%，报2,110美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为