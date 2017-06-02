版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 09:57 BJT

金属期市：需求忧虑下期铜和期镍小跌，投资者转投股市

路透悉尼6月2日 - 期铜和期镍周五小跌，受累于需求下滑和供应过剩的担忧。

交易商还称，由于欧美工业数据强劲，部分投资者离开“硬”商品，转投股市。

0100GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.3%，至每吨5,682美元。

上海期交所主力期铜下跌0.18%，报每吨454,390元人民币(66,794美元)。

阿根廷政府将与各省省长签订一项协议，统一部分规范矿业的政策。

LME指标期镍跌0.5%至每吨8,795美元。期镍5月连续第三个月收跌，并于隔夜触及去年6月来新低。该合约今年下挫12%，跌幅为各主要基本金属中最大。

上海期镍下滑1.12%。该合约过去两个交易日分别下挫1.20%与3.4%。

美国总统特朗普周四表示，他将兑现竞选承诺让美国退出2015年签署的巴黎气候协定，断然拒绝了美国盟友和企业领袖留在该协定的请求。

日本股市日经指数周五升破重要心理关卡两万点大关，触及2015年8月以来最高，因隔夜美股表现强劲且美元上涨提振了投资者风险偏好。(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐