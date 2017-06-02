金属期市：需求忧虑下期铜和期镍小跌，投资者转投股市

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼6月2日 - 期铜和期镍周五小跌，受累于需求下滑和供应过剩的担忧。
交易商还称，由于欧美工业数据强劲，部分投资者离开“硬”商品，转投股市。
0100GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.3%，至每吨5,682美元。
上海期交所主力期铜下跌0.18%，报每吨454,390元人民币(66,794美元)。
阿根廷政府将与各省省长签订一项协议，统一部分规范矿业的政策。
LME指标期镍跌0.5%至每吨8,795美元。期镍5月连续第三个月收跌，并于隔夜触及去年6月来新低。该合约今年下挫12%，跌幅为各主要基本金属中最大。
上海期镍下滑1.12%。该合约过去两个交易日分别下挫1.20%与3.4%。
美国总统特朗普周四表示，他将兑现竞选承诺让美国退出2015年签署的巴黎气候协定，断然拒绝了美国盟友和企业领袖留在该协定的请求。
日本股市日经指数周五升破重要心理关卡两万点大关，触及2015年8月以来最高，因隔夜美股表现强劲且美元上涨提振了投资者风险偏好。(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为