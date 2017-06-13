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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 08:51 BJT

金期投资：国产大豆供应偏紧，大连大豆期货涨势有望延续

以下内容节选自6月13日的《期货日报》：

经过近三个月的低位振荡后，上周五，大连大豆期货在政府严查进口大豆流向朦胧利多消息的刺激下强劲上行，刷新3月中旬以来高点。展望后市，目前国产大豆供应偏紧，新作大豆生产面临干旱威胁，大豆期货涨势有望延续。

即便政府取消大豆收储以及目标价格补贴政策，国产大豆的非转基因性质也足以使其偏高于进口大豆价格运行，一旦政府堵住进口大豆掺混国产大豆的漏洞，国产大豆供应偏紧的状况将显现，加之干旱炒作，大豆期货仍有较大上涨空间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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