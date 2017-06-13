金期投资：国产大豆供应偏紧，大连大豆期货涨势有望延续

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月13日的《期货日报》：
经过近三个月的低位振荡后，上周五，大连大豆期货在政府严查进口大豆流向朦胧利多消息的刺激下强劲上行，刷新3月中旬以来高点。展望后市，目前国产大豆供应偏紧，新作大豆生产面临干旱威胁，大豆期货涨势有望延续。
即便政府取消大豆收储以及目标价格补贴政策，国产大豆的非转基因性质也足以使其偏高于进口大豆价格运行，一旦政府堵住进口大豆掺混国产大豆的漏洞，国产大豆供应偏紧的状况将显现，加之干旱炒作，大豆期货仍有较大上涨空间。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为