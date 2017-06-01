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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 08:03 BJT

金期投资：郑商所菜粕期货放量下挫逼近前低，短期不宜盲目追空

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

　　受美国农业部月度供需报告利空和巴西总统贿金案影响，5月中旬以来，郑州菜粕期货大幅下跌，主力1709合约价格在本周三刷新去年11月低点。展望后市，南美大豆丰产利空初步消化，而美国大豆正值关键播种、生长期，加之国内菜粕需求旺季来临，菜粕期货下跌空间有限，继续杀跌风险较大。

　　目前中国新作油菜籽逐步上市，由于播种面积减少，今年大多数主产区油菜籽产量有所下降。加之去年国产菜籽价格前低后高，大多农民没有享受到涨价的红利，今年农民待价而沽，并不急于销售，油菜籽上市步伐较慢，而且收购价格高开高走，新作油菜籽价格和陈作价格几乎持平。由于收购成本高，上市进度慢，国产新作油菜籽上市，对菜粕价格冲击有限。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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