金期投资：需求转旺，郑商所菜粕期货走势偏强

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下内容节选自6月22日的《期货日报》：
在消化完南美大豆丰产上市利空后，6月以来，郑州菜粕期货触底回升，振荡上行，主力合约反弹幅度达百点之多。目前，美豆进入天气炒作模式，国内菜粕需求预期转旺，菜粕期货有望维持偏强走势。
5月底以来，国内新作油菜籽上市，但由于产量下降，农民惜售，国产油菜籽上市步伐较慢。加之菜籽小机榨产能增加，油厂抢购，国产油菜籽价格不断高走。由于小机榨菜粕蛋白溶解度较低，不被大型饲料厂接受，国产菜粕有效供应量下降，新作油菜籽上市对国内菜粕市场冲击力度不大。另外，预计进口油菜籽到港量缩减，国内菜粕供应将趋于下降。据监测，截至6月16日当周，中国港口油厂油菜籽库存为69.45万吨，周环比减少9.4万吨，降幅为11.92%。两广及福建地区油厂菜粕库存为4.2万吨，周环比下降0.94万吨，降幅达16.12%，较去年同期8.2万吨减少40.37%，为近四年来同期最低水平。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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