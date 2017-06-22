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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 08:59 BJT

金期投资：需求转旺，郑商所菜粕期货走势偏强

以下内容节选自6月22日的《期货日报》：

　　在消化完南美大豆丰产上市利空后，6月以来，郑州菜粕期货触底回升，振荡上行，主力合约反弹幅度达百点之多。目前，美豆进入天气炒作模式，国内菜粕需求预期转旺，菜粕期货有望维持偏强走势。

　　5月底以来，国内新作油菜籽上市，但由于产量下降，农民惜售，国产油菜籽上市步伐较慢。加之菜籽小机榨产能增加，油厂抢购，国产油菜籽价格不断高走。由于小机榨菜粕蛋白溶解度较低，不被大型饲料厂接受，国产菜粕有效供应量下降，新作油菜籽上市对国内菜粕市场冲击力度不大。另外，预计进口油菜籽到港量缩减，国内菜粕供应将趋于下降。据监测，截至6月16日当周，中国港口油厂油菜籽库存为69.45万吨，周环比减少9.4万吨，降幅为11.92%。两广及福建地区油厂菜粕库存为4.2万吨，周环比下降0.94万吨，降幅达16.12%，较去年同期8.2万吨减少40.37%，为近四年来同期最低水平。(完)

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