金期投资：需求转旺，郑商所菜粕期货走势偏强

5月底以来，国内新作油菜籽上市，但由于产量下降，农民惜售，国产油菜籽上市步伐较慢。加之菜籽小机榨产能增加，油厂抢购，国产油菜籽价格不断高走。由于小机榨菜粕蛋白溶解度较低，不被大型饲料厂接受，国产菜粕有效供应量下降，新作油菜籽上市对国内菜粕市场冲击力度不大。另外，预计进口油菜籽到港量缩减，国内菜粕供应将趋于下降。据监测，截至6月16日当周，中国港口油厂油菜籽库存为69.45万吨，周环比减少9.4万吨，降幅为11.92%。两广及福建地区油厂菜粕库存为4.2万吨，周环比下降0.94万吨，降幅达16.12%，较去年同期8.2万吨减少40.37%，为近四年来同期最低水平。(完)