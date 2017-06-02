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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 08:45 BJT

金石期货：中国期指多头略占优，市场情绪依然偏乐观

以下内容节选自6月2日的《期货日报》：

周四，沪深300指数小幅低开，之后迅速探底，午盘上攻乏力，全天振荡，收于3497.74，较前一交易日微涨4.85点或0.14%，交投区间为3476.43—3498.71。

主力持仓方面，前20名席位在IF1606合约上共持买单23508手、卖单22904手，其中主力净持仓多单604手，环比增加381手。持仓前20名席位中，多空双方都在减仓，空方力量相对减少较多，市场情绪依然偏乐观。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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