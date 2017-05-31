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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 08:49 BJT

金石期货：中国期指市场情绪较为乐观，继续上涨的可能较大

以下内容节选自5月31日的《期货日报》：

上周五，沪深300指数小幅低开，之后开始快速上攻，冲击3500一线未果，指数开始迅速回落。三大期指走势略有差异，从盘面走势分析，上证50指数和沪深300指数偏强，中证500指数偏弱，其期货加权指数波幅分别为+0.23%、+0.06%、-0.09%。从同一指数不同合约分析，三大期指远月合约走势强于近月合约，表明股指期货市场属于正向市场，投资者对A股后市偏乐观。就板块之间强弱分析，主板强于中小板和创业板，权重股更受青睐。

近期股市或将延续强势，三大期指继续上涨的可能较大，权重股、主板仍强于中小板和创业板。激进的投资者可以选择中证500指数期货投资，稳健投资者可以选择上证50指数期货或沪深300指数期货投资，但要根据自己风险承受能力设置止损。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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