金石期货：中国期指市场情绪较为乐观，继续上涨的可能较大

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自5月31日的《期货日报》：
上周五，沪深300指数小幅低开，之后开始快速上攻，冲击3500一线未果，指数开始迅速回落。三大期指走势略有差异，从盘面走势分析，上证50指数和沪深300指数偏强，中证500指数偏弱，其期货加权指数波幅分别为+0.23%、+0.06%、-0.09%。从同一指数不同合约分析，三大期指远月合约走势强于近月合约，表明股指期货市场属于正向市场，投资者对A股后市偏乐观。就板块之间强弱分析，主板强于中小板和创业板，权重股更受青睐。
近期股市或将延续强势，三大期指继续上涨的可能较大，权重股、主板仍强于中小板和创业板。激进的投资者可以选择中证500指数期货投资，稳健投资者可以选择上证50指数期货或沪深300指数期货投资，但要根据自己风险承受能力设置止损。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为