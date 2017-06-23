金石期货：中国期指空头力量增强，后市并不乐观

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

周四，三大股指走势略有差异，从盘面走势看，上证50指数和沪深300指数偏强，中证500指数偏弱，其期货加权指数波幅分别为+0.75%、+0.43%、-1.10%。从同一指数不同合约分析，三大期指远月合约价格低于近月合约，表明股指期货市场属于反向市场，投资者对A股后市并不乐观。就板块之间强弱分析，主板强于中小板和创业板，权重股更受青睐。

从持仓变化的角度分析，量能增加表明投资者参与市场的积极性增加，部分投资者进入市场，可能是为了对持有的头寸进行套期保值。前20席位净持仓仍是净空单，表明其对后市看法偏悲观，且净空单数量有所增加，表明空方力量相对偏强。(完)

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