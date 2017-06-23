金石期货：中国期指空头力量增强，后市并不乐观

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下内容节选自6月23日的《期货日报》：
周四，三大股指走势略有差异，从盘面走势看，上证50指数和沪深300指数偏强，中证500指数偏弱，其期货加权指数波幅分别为+0.75%、+0.43%、-1.10%。从同一指数不同合约分析，三大期指远月合约价格低于近月合约，表明股指期货市场属于反向市场，投资者对A股后市并不乐观。就板块之间强弱分析，主板强于中小板和创业板，权重股更受青睐。
从持仓变化的角度分析，量能增加表明投资者参与市场的积极性增加，部分投资者进入市场，可能是为了对持有的头寸进行套期保值。前20席位净持仓仍是净空单，表明其对后市看法偏悲观，且净空单数量有所增加，表明空方力量相对偏强。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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