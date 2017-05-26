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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 08:43 BJT

金石期货：中国股市或将延续强势，三大期指续涨的可能较大

以下内容节选自5月26日的《期货日报》：

周四，沪深300指数小幅低开，随即一路走高，其中午盘强于早盘。三大期指走势略有差异，从盘面走势分析，上证50指数最强，沪深300指数次之，中证500指数最弱，加权指数涨幅分别为3.28%、2.56%、1.22%。从同一指数不同合约分析，三大期指远月合约涨幅较高，近月合约涨幅较低，表明投资者对后市较为乐观，相对而言，主板强于中小板和创业板，权重股更受青睐。

综合分析，近期股市或将延续强势，三大期指继续上涨的可能较大，权重股、主板仍强于中小板和创业板，大盘站稳3100一线后，或将继续上攻。投资者可以根据自己投资目标，选择不同的股指期货进行投资。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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