版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 08:52 BJT

金石期货：沪铜每一次反弹都是做空良机

以下内容节选自6月15日的《期货日报》：

近期，国际铜价接连上破5700美元/吨、5800美元/吨，涨势迅猛。短期沪铜主力合约也上破下跌通道上沿46000元/吨一线。但我们认为，美联储议息会议如达摩克里斯之剑悬在铜价之上，加之国内处于消费淡季、国际大型铜商满负荷生产等一系列利空因素影响，铜价的每一次反弹，都是做空良机。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐