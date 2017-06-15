金石期货：沪铜每一次反弹都是做空良机

近期，国际铜价接连上破5700美元/吨、5800美元/吨，涨势迅猛。短期沪铜主力合约也上破下跌通道上沿46000元/吨一线。但我们认为，美联储议息会议如达摩克里斯之剑悬在铜价之上，加之国内处于消费淡季、国际大型铜商满负荷生产等一系列利空因素影响，铜价的每一次反弹，都是做空良机。(完)