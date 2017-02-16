金砖国家：2月15日股汇市收盘纵览

路透2月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月15日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.82%，报941.78点。
中国股市：沪综指收跌终结五连涨，银行股虽上涨但技术回调压力更大
中国汇市：人民币震荡微收升，机构结汇盘抵消美元上涨影响
香港股市：触及五个月高位，此前美股涨至纪录高位
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.89%，报67,975.581点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元连涨第二日，触及逾一年半来最高位，收盘上涨0.95%报3.0650，为2015年6月18日以来最强水准，上日收报3.0940/60。
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南非股市：收盘基本持平，盘中走势震荡，投资者寻找新的交投线索。指标Top-40指数收盘下跌0.06%，报45,410.71点；大盘综合指数收盘上涨0.04%，报52,485.16点。
南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
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印度股市：收于两周低点，塔塔汽车公布令人失望的业绩后股价下跌，对大盘造成拖累。BSE指数收盘下跌0.65%，报28,155.56点；NSE指数收盘下跌0.77%，报8,724.7点。
印度汇市：卢比兑美元收报66.8975，上日收报66.93。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.12%，报1,172.59点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.22%，报602.42点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.28%，报57.265；卢布兑欧元贬值0.52%，报60.715。(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)