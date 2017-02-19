金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览

路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.7%，报939.03点。
中国股市：沪综指收跌脱离逾两个月新高，获利回吐压力加大周期股领跌
中国汇市：客盘购汇增加致人民币缩量收跌，结售汇数据影响有限
香港股市：收跌，投资人获利了结
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巴西股市：在本周触及五年高点后周五微幅收低，因全球股市在近期上涨触发避险情绪后，投资者进行获利了结。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.1%，报67,748.419点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元在触及逾一年半高点后连续第二日下滑，收报3.0921/28，上日收报3.0830/41。
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南非股市：追随全球市场下跌。指标Top-40指数收盘下跌0.9%，报45,074.63点；大盘综合指数收盘下跌0.69%，报52,223.54点。
南非汇市：兰特下跌，因美元反弹
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印度股市：收于将近五个月高位，为连续第四周收高，受金融股涨势推动。BSE指数收盘上涨0.59%，报28,468.75点；NSE指数收盘上涨0.5%，报8,821.7点。
印度汇市：卢比兑美元收报67.005，上日收报67.0675。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌2.03%，报1,152.21点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.94%，报591.95点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.42%，报58.4175；卢布兑欧元贬值0.78%，报61.92。(完)
(编译 郑茵 审校 李春喜)