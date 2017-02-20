金砖国家：2月20日股汇市收盘纵览

路透2月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月20日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.48%，报943.58点。
中国股市：沪综指收升1.2%至两个半月新高，再融资新政提振次新银行股
中国汇市：午后购汇盘推动人民币小幅收跌，区间横向波动料延续
香港股市：创18个月最高收盘点位，追随大陆股市涨势
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巴西股市：升至近六年高点，此前全球最大铁矿石生产商淡水河谷 公布一项提案，将成为一家无明确控股股东的公司。该股股价劲扬近7%，推动指标Bovespa指数收盘上涨1.16%，报68,532.855点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.0873/86，上日收报3.0921/28。
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南非股市：中止四连跌收高，受Steinhoff和Shoprite涨势提振；这两家零售企业宣布因价格谈不拢，因此放弃合并计划。指标Top-40指数收盘上涨0.96%，报45,506.2点；大盘综合指数收盘上涨0.64%，报52,558.61点。
南非汇市：兰特小跌，受内阁改组疑虑重现打压
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印度股市：扳回稍早跌幅并触及9月以来最高收盘位，因信息科技(IT)股上涨，此前塔塔咨询服务公司(TCS)宣布以大幅溢价回购股票。BSE指数收盘上涨0.68%，报28,661.58点；NSE指数收盘上涨0.65%，报8,879.2点。
印度汇市：卢比兑美元收报66.92，上日收报67.005。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.16%，报1,150.39点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.31%，报590.13点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.8%，报57.95；卢布兑欧元升值0.65%，报61.52。(完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)