金砖国家：2月21日股汇市收盘纵览

路透2月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月21日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.22%，报945.64点。
中国股市：沪综指收创近三个月新高，企业盈利预期改善仍有续升空间
中国汇市：人民币放量收贬，两会临预期趋稳料续跌空间有限
香港股市：恒指收低0.8%创一个月最大单日跌幅，受汇丰重挫拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.76%，报69,052.026点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.0899/05，上日收报3.0873/86。
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南非股市：微幅收高，零售商Shoprite及Steinhoff领涨，投资人继续消化这两家公司合并谈判破裂的消息。指标Top-40指数收盘上涨0.11%，报45,555.98点；大盘综合指数收盘上涨0.05%，报52,586.61点。
南非汇市：兰特下挫，主要受美元大涨影响
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印度股市：收在9月以来最高水平。媒体报导Axis Bank将成为收购目标，激励该股大涨；但电信类股下跌，此前Reliance Jio Infocomm公布一项费率大幅折扣计划。BSE指数收盘上涨0.35%，报28,761.59点；NSE指数收盘上涨0.32%，报8,907.85点。
印度汇市休市。卢比兑美元上日收报66.92。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.98%，报1,161.65点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.25%，报597.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.94%，报57.4025；卢布兑欧元升值1.53%，报60.58。(完)
(编译 张若琪 审校 杜明霞)