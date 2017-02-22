金砖国家：2月22日股汇市收盘纵览

路透2月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月22日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.56%，报950.95点。
中国股市：沪综指微收升续创近三个月新高，建材白酒等板块领涨
中国汇市：人民币窄幅整理微收升，市场关注晚间美联储会议纪要
香港股市：恒指创近18个半月高位，因香港经济前景提升且内地资金流入
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.67%，报68,589.544点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.0685/05，上日收报3.0899/05。
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南非股市：收低，矿业股因大宗商品价格下滑而承压。指标Top-40指数收盘下跌1.06%，报45,073.61点；大盘综合指数收盘下跌0.95%，报52,088.56点。
南非汇市：兰特兑美元变动不大，此前财长戈尔丹发表预算演说
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印度股市：连续第五个交易日上涨，并触及逾五个月高位，信实工业公司(Reliance Industries)旗下电信部门开始对客户服务收费的计划，激励信实工业股价劲扬近11%收在近九年高点。BSE指数收盘上涨0.36%，报28,864.71点；NSE指数收盘上涨0.21%，报8,926.9点。
印度汇市：卢比兑美元收报66.9675，上日收报66.92。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.35%，报1,146.01点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.16%，报590.58点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.17%，报58.0725；卢布兑欧元贬值1.27%，报61.35。(完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)