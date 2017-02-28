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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 07:54 BJT

金砖国家：2月28日股汇市收盘纵览

路透3月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月28日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.42%，报936.37点。

中国股市：沪综指缩量小幅收升，“两会”临近场内观望氛围渐浓

中国汇市：人民币连五日小幅收升，交投意愿寡淡静待特朗普讲话

香港股市：连四日收跌，静候特朗普政策讲话

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巴西股市：因假日休市。

巴西汇市：因假日休市。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.75%，报44,131.37点；大盘综合指数收盘下跌0.68%，报51,146.05点。

南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降

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印度股市：连续第二日收低，在季度GDP数据公布前人气谨慎。BSE指数收盘下跌0.24%，报28,743.32点；NSE指数收盘下跌0.19%，报8,879.6点。

印度汇市：卢比兑美元收报66.69，上日收报66.7。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.6%，报1,099.46点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌2.13%，报562.74点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.4%，报58.2875；卢布兑欧元贬值0.5%，报61.77。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)
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