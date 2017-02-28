金砖国家：2月28日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透3月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月28日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.42%，报936.37点。
中国股市：沪综指缩量小幅收升，“两会”临近场内观望氛围渐浓
中国汇市：人民币连五日小幅收升，交投意愿寡淡静待特朗普讲话
香港股市：连四日收跌，静候特朗普政策讲话
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巴西股市：因假日休市。
巴西汇市：因假日休市。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.75%，报44,131.37点；大盘综合指数收盘下跌0.68%，报51,146.05点。
南非汇市：兰特下滑，因特朗普国会演说前风险需求下降
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印度股市：连续第二日收低，在季度GDP数据公布前人气谨慎。BSE指数收盘下跌0.24%，报28,743.32点；NSE指数收盘下跌0.19%，报8,879.6点。
印度汇市：卢比兑美元收报66.69，上日收报66.7。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.6%，报1,099.46点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌2.13%，报562.74点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.4%，报58.2875；卢布兑欧元贬值0.5%，报61.77。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”