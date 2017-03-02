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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 08:15 BJT

金砖国家：3月1日股汇市收盘纵览

路透3月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月1日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.22%，报938.47点。

中国股市：沪综指连续第二日小幅收涨，前高压力仍大股指震荡盘升

中国汇市：人民币收跌逾百点，美元强势两地价差一度大幅收窄

香港股市：恒指结束四日连跌收升，受益于中国制造业数据强于预期

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.49%，报66,988.875点，受巴西国家石油公司(Petrobras)涨势支撑。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.0924/32，上日收报3.1118/33。在一些美联储官员暗示3月有可能升息之后，新兴市场货币的买气减弱。

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南非股市：收高，矿业股受到良好的中国制造业数据提振。指标Top-40指数收盘上涨1.24%，报44,676.91点；大盘综合指数收盘上涨1.05%，报51,682.19点。

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软

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印度股市：收高并结束两日连跌，因GDP数据强于预期。BSE指数收盘上涨0.84%，报28,984.49点；NSE指数收盘上涨0.75%，报8,945.8点。

印度汇市：卢比兑美元收报66.825，上日收报66.69。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.9%，报1,109.39点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.42%，报570.72点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.03%，报58.3075；卢布兑欧元升值0.52%，报61.45。(完) (编译 张涛；审校 龚芳)
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