金砖国家：3月1日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透3月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月1日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.22%，报938.47点。
中国股市：沪综指连续第二日小幅收涨，前高压力仍大股指震荡盘升
中国汇市：人民币收跌逾百点，美元强势两地价差一度大幅收窄
香港股市：恒指结束四日连跌收升，受益于中国制造业数据强于预期
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.49%，报66,988.875点，受巴西国家石油公司(Petrobras)涨势支撑。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.0924/32，上日收报3.1118/33。在一些美联储官员暗示3月有可能升息之后，新兴市场货币的买气减弱。
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南非股市：收高，矿业股受到良好的中国制造业数据提振。指标Top-40指数收盘上涨1.24%，报44,676.91点；大盘综合指数收盘上涨1.05%，报51,682.19点。
南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
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印度股市：收高并结束两日连跌，因GDP数据强于预期。BSE指数收盘上涨0.84%，报28,984.49点；NSE指数收盘上涨0.75%，报8,945.8点。
印度汇市：卢比兑美元收报66.825，上日收报66.69。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.9%，报1,109.39点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.42%，报570.72点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.03%，报58.3075；卢布兑欧元升值0.52%，报61.45。(完) (编译 张涛；审校 龚芳)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”