金砖国家：3月10日股汇市收盘纵览

路透3月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货3月10日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.35%，报926.14点。
中国股市：沪综指收跌至三周新低，看空气氛渐浓市场反抽力度偏弱
中国汇市：人民币小幅收跌，两会期间汇价料难大幅走贬
香港股市：恒指逆转盘中跌势收升，油价下跌打击内地能源股
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巴西股市：央行降息前景提振股市，指标股指Bovespa指数收盘上涨0.14%，报64,675.463点。
巴西汇市：雷亚尔上涨1.6%，领涨拉美货币。雷亚尔兑美元收报3.1415/35，上日收报3.1941/47。
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南非股市：股市上涨，权重股Naspers领涨，受助于最近兰特的疲软走势。指标Top-40指数收盘上涨0.8%，报44,304.31点；大盘综合指数收盘上涨0.7%，报51,269.54点。
南非汇市：兰特上涨，因美国薪酬数据弱于预期
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印度股市：收盘持稳，周线小幅上涨，因投资者紧张等待州选结果，这可能让印度总理莫迪赢得2019年大选的几率上升。BSE指数收盘上涨0.06%，报28,946.23点；NSE指数收盘上涨0.08%，报8,934.55点。
印度汇市：卢比兑美元收报66.6，上日收报66.7125。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.86%，报1,055.93点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.25%，报544.2点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.54%，报58.9975；卢布兑欧元贬值0.5%，报63.075。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)