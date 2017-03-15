金砖国家：3月14日股汇市收盘纵览

路透3月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月14日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.16%，报939.97点。
中国股市：沪综指微收升，受消费数据明显回落影响相关板块走势疲弱
中国汇市：人民币小幅收跌成交放量，尾盘疑似受干预贬幅收窄
香港股市：收盘持平，一系列风险事件前投资者立场谨慎
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巴西股市：下跌，受国有石油公司Petróleo Brasileiro股价挫跌逾5%拖累。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.27%，报64,699.461点。
巴西汇市：多数拉美货币小幅走软，交易商避免在广泛预期的美国升息之前大举押注。雷亚尔兑美元收报3.1687/93，上日收报3.1517/22。
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南非股市：在美联储做出货币政策决定前走软，且标普全球评级担忧南非国内经济，令投资者调整持仓。指标Top-40指数收盘下跌0.43%，报44,652.55点；大盘综合指数收盘下跌0.3%，报51,699.46点。
南非汇市：兰特走软，关注美联储货币政策决定
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印度股市：指标股指NSE指数一度大涨2.1%并创新高，外界认为总理莫迪的政党在北方邦议会选举中获得压倒性胜利，给他的经济改革计划带来支持。BSE指数收盘上涨1.71%，报29,442.63点；NSE指数收盘上涨1.71%，报9,087点。
印度汇市：卢比触及14个月新高。卢比兑美元收报65.815，上日收报66.6。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.51%，报1,063.69点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.53%，报546.99点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.66%，报59.16；卢布兑欧元贬值0.08%，报62.73。(完)
(整理 王颖；审校 戴素萍)