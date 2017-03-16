金砖国家：3月16日股汇市收盘纵览

路透3月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月16日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨2.09%，报963.2点。
中国股市：沪综指放量收升至三个半月新高，美加息符合预期大盘向上突破
中国汇市：人民币大幅收升，美加息风险释放延续区间操作思路
香港股市：恒指收于19个月高位，因美联储表态“缓慢但稳步”升息
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.68%，报65,782.854点。
巴西汇市：雷亚尔下滑，之前央行暗示可能允许价值约42亿美元的传统货币互换在本月末到期。雷亚尔兑美元收报3.1131/55，上日收报3.1103/12。
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南非股市：受大宗商品价格上扬带动走高。指标Top-40指数收盘上涨1.94%，报45,523.12点；大盘综合指数收盘上涨2.03%，报52,748.97点。
南非汇市：兰特上升，在美联储升息后延续涨势
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印度股市：收盘创新高，之前美联储暗示今年收紧货币政策的方式较之前很多人预期的更加循序渐进。BSE指数收盘上涨0.64%，报29,585.85点；NSE指数收盘上涨0.76%，报9,153.7点。
印度汇市：卢比兑美元收报65.41，上日收报65.685。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨3.17%，报1,096.29点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨2.98%，报564.55点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.03%，报57.79；卢布兑欧元升值0.68%，报62.18。(完)
(整理 王颖；审校 郑茵)