金砖国家：3月17日股汇市收盘纵览

路透3月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月17日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.25%，报965.57点。
中国股市：沪综指收创逾三个月最大单日跌幅，资金面偏紧权重股承压
中国汇市：人民币随中间价小幅收跌，午后美指反弹扩大汇价跌幅
香港股市：收平但录得六个月以来最大单周涨幅，因风险偏好升温
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巴西股市：大幅收跌，肉类加工企业JBS SA与BRF SA下挫，因联邦警方搜查了这两家公司的办公室，作为针对食品检查员与政界人士受贿调查行动的一部分。指标股指Bovespa指数收盘下跌2.39%，报64,209.936点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1002/08，上日收报3.1131/55。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.47%，报45,309.36点；大盘综合指数收盘下跌0.38%，报52,550.99点。
南非汇市：兰特兑美元升至近19个月高位，受美联储鸽派声明带动
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印度股市：缩减盘中涨幅，尾盘小幅收高，消费品类股上扬，因食品与服务税收委员会已审议完所有提议草案，为加快推出全国销售税扫清道路。BSE指数收盘上涨0.21%，报29,648.99点；NSE指数收盘上涨0.07%，报9,160.05点。
印度汇市：卢比兑美元收报65.455，上日收报65.41。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.42%，报1,111.89点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.12%，报570.85点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.99%，报57.22；卢布兑欧元升值1.18%，报61.4475。(完)
(整理 徐文焰；审校 郑茵)