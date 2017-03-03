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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:32 BJT

金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览

路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.22%，报936.37点。

中国股市：沪综指震荡收跌，“两会”临近市场情绪偏谨慎

中国汇市：美元走强但人民币仅微收跌，“两会”行情料以稳定为主

香港股市：恒指扭转早前涨势收低，受累于获利了结

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.69%，报65,854.932点，受美国3月升息预期增强的拖累。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1503/13，上日收报3.0924/32，受美国3月升息预期增强的拖累。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.36%，报44,836.9点；大盘综合指数收盘上涨0.41%，报51,893.19点。

南非汇市：兰特下跌，因美国或在本月升息和商品价格走低

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印度股市：收低并脱离近两年高位，因投资者了结获利。BSE指数收盘下跌0.5%，报28,839.79点；NSE指数收盘下跌0.51%，报8,899.75点。

印度汇市：卢比兑美元收报66.7025，上日收报66.825。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.86%，报1,099.82点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.72%，报566.62点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.85%，报58.805；卢布兑欧元贬值0.57%，报61.8。(完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
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