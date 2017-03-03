金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透3月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.22%，报936.37点。
中国股市：沪综指震荡收跌，“两会”临近市场情绪偏谨慎
中国汇市：美元走强但人民币仅微收跌，“两会”行情料以稳定为主
香港股市：恒指扭转早前涨势收低，受累于获利了结
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.69%，报65,854.932点，受美国3月升息预期增强的拖累。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1503/13，上日收报3.0924/32，受美国3月升息预期增强的拖累。
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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.36%，报44,836.9点；大盘综合指数收盘上涨0.41%，报51,893.19点。
南非汇市：兰特下跌，因美国或在本月升息和商品价格走低
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印度股市：收低并脱离近两年高位，因投资者了结获利。BSE指数收盘下跌0.5%，报28,839.79点；NSE指数收盘下跌0.51%，报8,899.75点。
印度汇市：卢比兑美元收报66.7025，上日收报66.825。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.86%，报1,099.82点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.72%，报566.62点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.85%，报58.805；卢布兑欧元贬值0.57%，报61.8。(完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”