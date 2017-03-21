金砖国家：3月20日股汇市收盘纵览

路透3月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月20日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.7%，报972.35点。
中国股市：沪综指先抑后扬缩量收升，煤炭股领涨力保大盘收红
中国汇市：人民币窄幅整理微收升，人民币汇率指数再创新低
香港股市：恒指创19个月最高收位，能源和科技股上扬
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巴西股市：收高，因肉类加工商JBS SA及BRF SA扳回稍早的沉重跌幅；这两只个股盘初一度重挫达10%，因中国、欧盟、韩国和智利暂停从该国进口肉类产品。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.05%，报64,884.267点。
巴西汇市：雷亚尔升至四周高位，因在机场成功招标后，市场寄望会有强劲资本流入，且预期未来几个月美国升息步调缓慢。雷亚尔兑美元收报3.0707/17，上日收报3.1002/08。
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南非股市：南非市值最大的企业Naspers在绩优股指数中涨幅居前。指标Top-40指数收盘上涨0.44%，报45,507.67点；大盘综合指数收盘上涨0.39%，报52,753.56点。
南非汇市：兰特升至19个月高位，因美联储利率前景继续拉低美元
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印度股市：中断连两个交易日的涨势收低。因卢比走强忧虑打击软件服务出口类股，且投资人在NSE指数上周创纪录高点后暂时喘息。BSE指数收盘下跌0.44%，报29,518.74点；NSE指数收盘下跌0.36%，报9,126.85点。
印度汇市：卢比兑美元收报65.36，上日收报65.455。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.86%，报1,121.4点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.43%，报579.03点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.14%，报57.3025；卢布兑欧元贬值0.25%，报61.6。(完)
(编译 张若琪 审校 汪红英)