金砖国家：3月22日股汇市收盘纵览

路透3月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月22日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.63%，报966.97点。
中国股市：沪综指小幅收跌终结二连涨，银行股和周期股领跌
中国汇市：人民币收升逾百点至近三周新高，美指跌破100缓贬值预期
香港股市：恒指收低1.1%中止四连涨，追随全球市场颓势
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巴西股市：收高，监管当局核准巴西证券期货交易所BM&FBovespa SA并拉美最大证券结算所Cetip SA的交易后，这两支股票大涨。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.86%，报63,521.334点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.0951/57，上日收报3.0890/00。
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南非股市：在避险气氛弥漫之际，随全球市场下跌。指标Top-40指数收盘下跌1.43%，报44,855.72点；大盘综合指数收盘下跌1.25%，报52,096.71点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，受南非数据支撑
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印度股市：连跌第三日并收在近两周低位，银行和汽车类股下滑。BSE指数收盘下跌1.08%，报29,167.68点；NSE指数收盘下跌1%，报9,030.45点。
印度汇市：卢比兑美元收报65.44，上日收报65.29。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.14%，报1,123.17点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.05%，报578点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.15%，报57.7875；卢布兑欧元贬值0.06%，报62.39。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)