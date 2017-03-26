金砖国家：3月24日股汇市收盘纵览

路透3月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月24日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.13%，报969.13点。
中国股市：沪综指收升至近四个月新高，“一带一路”板块涨幅居前
中国汇市：人民币先跌后升近收平，美指企稳略微提振客盘购汇需求
香港股市：恒生指数小幅收升，辉山乳业暴跌85%
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.51%，报63,853.773点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1070/83，上日收报3.1363/78。
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南非股市：连续第三日收低，因Life Healthcare和多样化矿业股下跌，令大盘承压。指标Top-40指数收盘下跌0.41%，报44,662.6点；大盘综合指数收盘下跌0.41%，报51,816.31点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，涨势失去动能
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印度股市：连续第二日收高，银行股上扬，之前财长称政府将很快宣布新计划应对坏账问题，但指标股指三周来首次录得周线下跌。BSE指数收盘上涨0.3%，报29,421.4点，本周下滑0.8%；NSE指数收盘上涨0.24%，报9,108点，但当周跌0.6%。
印度汇市：卢比兑美元收报65.405，上日收报65.52。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.03%，报1,124.66点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.11%，报580.61点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.02%，报56.88；卢布兑欧元升值0.63%，报61.565。(完)
(编译 李爽 审校 艾茂林)