金砖国家：3月27日股汇市收盘纵览

路透3月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月27日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.35%，报965.71点。
中国股市：沪综指收盘小跌，央行行长警示令市场人气再归谨慎
中国汇市：人民币收创近一个月新高，美指疲弱料助力波动区间上移
香港股市：受地产开发商类股拖累而收低，中国出台新规抑制楼市炒作
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巴西股市：盘中因全球避险心态而下跌，但指标股指Bovespa指数收盘上涨0.71%，报64,308.389点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1283/94，上日收报3.1070/83。
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南非股市：股市涨跌互见，银行股承压，但金矿股大涨。指标Top-40指数收平盘，报44,660.9点；大盘综合指数收盘下跌0.18%，报51,724.92点。
南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回
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印度股市：尾随亚股疲势下跌，此前美国总统特朗普的医保改革案未能过关，引发对他推动政策能力的担忧，BSE指数收盘下跌0.63%，报29,237.15点；NSE指数收盘下跌0.69%，报9,045.2点。
印度汇市：卢比兑美元收报65.0350，上日收报65.405。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.89%，报1,114.66点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.94%，报575.18点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.04%，报56.9025；卢布兑欧元贬值0.54%，报61.9。(完)
(整理 戴素萍 审校 张荻)