金砖国家：3月29日股汇市收盘纵览

更新版 1-《全球汇市》美元走软，美国数据疲弱逆转美联储升息引发的涨势

* 房屋开工和消费者信心数据引发对美国成长的疑虑 * 日圆兑美元反弹，日本央行公布政策决策后一度走软 (新增汇率表格) 路透纽约6月16日 - 美元周五普跌，因弱于预期的房屋开工和消费者信心数据引发对美 国资产的避险情绪。 美元回吐前一日的多数涨幅，跌向本周稍早触及的11月以来最低。 令人失望的经济数据和美国政府的财政刺激计划迟迟没有进展，盖过了美国联邦储备理 事会(FED/美联储)可能进一步升息所带来的提振。 美国商务部周五公布，5月房屋开工下降5.5%，连降第三个月，触及八个月低位。 密西根大学称，6月初美国消费者信心下降。 “这在一定程度上引发对今年剩余时间美国成长的疑虑，”Silicon Valley Bank的高 级外汇交易员Minh Trang说。 美元指数 跌0.3%，报97.126，本周周线可能下跌0.14%。 美国数据不佳提振日圆，日圆兑美元之前曾跌至两周低位。 “日圆基本与美国公债价格同步上扬，