金砖国家：3月29日股汇市收盘纵览

路透3月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月29日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.16%，报971.86点。
中国股市：沪综指连三日收跌，多因素推动港口海运板块走势强劲
中国汇市：人民币小幅收跌，机构自营结汇冲抵部分客盘购汇影响
香港股市：略微收高，受腾讯控股和银行股涨势带动
============================================================================
巴西股市：收盘上涨，该国最大商业银行--巴西银行对指标股指贡献的点数涨幅最大，之前瑞银证券上调了该股的目标价和评级。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.37%，报65,528.288点。
巴西汇市：雷亚尔上涨，雷亚尔兑美元收报3.1155/70，上日收报3.1370/90。
============================================================================
南非股市：收盘上涨，铂金生产商Lonmin和Royal Bafokeng Platinum分别上扬0.49%和0.67%，受铂金价格上升提振。指标Top-40指数收盘上涨0.42%，报45,404.69点；大盘综合指数收盘上涨0.26%，报52,444.78点。
南非汇市：兰特续跌，受内阁重组传闻拖累
=========================================================================
印度股市：连续第二日收涨，因外国对印度的投资保持强劲，但在财报季到来前整体涨幅受限。BSE指数收盘上涨0.41%，报29,531.43点；NSE指数收盘上涨0.47%，报9,143.8点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.9，周一收报65.0350，周二逢假日休市。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.06%，报1,124.91点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.05%，报580.57点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.7%，报56.61；卢布兑欧元升值1.13%，报60.925。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)