版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 5日 星期日 09:38 BJT

金砖国家：3月3日股汇市收盘纵览

路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.57%，报931.07点。

中国股市：沪综指连两日收跌，美联储升息预期令周期股受压

中国汇市：人民币续收跌刷新一个半月新低，尾盘受支撑两地汇价结束倒挂

香港股市：收在一个月低点，受对美国加息的担忧拖累

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.41%，报66,785.531点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1130/50，上日收报3.1503/13。

============================================================================

南非股市：黄金与铂金类股拖累大盘收低。指标Top-40指数收盘下跌0.45%，报44,636.3点；大盘综合指数收盘下跌0.36%，报51,708.61点。

南非汇市：兰特上涨，因美元涨势暂竭

=========================================================================

印度股市：收盘几无变动，但六周以来首次录得周线跌幅，因投资者了结获利。BSE指数收盘下跌0.03%，报28,832.45点；NSE指数收盘下跌0.02%，报8,897.55点。

印度汇市：卢比兑美元收报66.805，上日收报66.7025。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.77%，报1,108.26点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.64%，报570.27点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.98%，报58.23；卢布兑欧元升值0.11%，报61.735。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐