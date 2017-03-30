金砖国家：3月30日股汇市收盘纵览

路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.25%，报969.47点。
中国股市：沪综指收跌近1%，季末流动性紧张担忧加剧大盘走势疲弱
中国汇市：人民币窄幅整理微收贬，收盘前大行抛美元支撑汇价
香港股市：收低，金融类股和腾讯带来压力
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.4%，报65,265.981点。
巴西汇市：雷亚尔来回摆动，追随其他拉丁美洲货币走势。雷亚尔兑美元收报3.1425/40，上日收报3.1155/70。
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南非股市：收盘下跌，由于围绕财长戈尔丹命运的政治不确定性继续抑制买兴，投资者保持谨慎。指标Top-40指数收盘下跌0.41%，报45,220.39点；大盘综合指数收盘下跌0.35%，报52,261.18点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，此前南非总统祖马证实计划撤换财长
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印度股市：创下纪录收盘高位，因该国朝着从7月开始在全国范围内实施商品和服务税又迈进一步。BSE指数收盘上涨0.39%，报29,647.42点；NSE指数收盘上涨0.33%，报9,173.75点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.915，上日收报64.9。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.1%，报1,137.26点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.85%，报585.53点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.94%，报56.08；卢布兑欧元升值1.7%，报59.89。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)