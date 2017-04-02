金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览

路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌1.14%，报958.37点。
中国股市：沪综指小幅收升终结四连跌，银行、电力股等成推动反弹主力
中国汇市：人民币缩量微收跌，清明小长假临近交投清淡
香港股市：小幅收低，尽管中国经济数据强劲
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.43%，报64,984.067点。铁矿石价格下跌拖累对巴西资产的需求，矿商淡水河谷跌逾1%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1296/11，上日收报3.1425/40。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.12%，报45,167.15点；大盘综合指数收盘下跌0.39%，报52,056.06点。银行股受创最重，收跌逾6%，此前总统意外撤换财政部长戈尔丹和其他八位部长。
南非汇市：兰特承压，此前财长戈尔丹被解职
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印度股市：BSE指数收盘下跌0.09%，报29,620.5点；NSE指数收盘持平，报9,173.75点，但月线连续第三个月收涨，并写下近三年来最佳季度表现。
印度汇市：卢比兑美元收报64.845，上日收报64.915。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌2.07%，报1,113.76点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.84%，报574.74点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.36%，报56.28；卢布兑欧元贬值0.12%，报59.96。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)