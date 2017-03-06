金砖国家：3月6日股汇市收盘纵览

路透3月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月6日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.36%，报934.42点。
中国股市：沪综指收市小涨，创业板受政策扶持预期支撑走强
中国汇市：人民币收盘小升，购汇情绪略升限制汇价反弹空间
香港股市：收高，围绕中国的乐观人气帮助抵消美国升息预期和朝鲜忧虑
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.67%，报66,341.366点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1263/70，上日收报3.1130/50。
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南非股市：下挫，Lonmin受首席运营官辞职影响领跌。指标Top-40指数收盘下跌0.47%，报44,425.26点；大盘综合指数收盘下跌0.41%，报51,498.14点。
南非汇市：兰特走坚，因风险胃纳改善
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印度股市：NSE指数收于两年高位，接近9,000点的心理关口，因寄望执政党印度人民党(BJP)在北方邦(Uttar Pradesh)的选举中赢得胜利。BSE指数收盘上涨0.75%，报29,048.19点；NSE指数收盘上涨0.74%，报8,963.45点，创2015年3月来最高收位。
印度汇市：卢比兑美元收报66.715，上日收报66.805。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.2%，报1,110.46点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.08%，报570.74点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.07%，报58.19；卢布兑欧元升值0.25%，报61.58。(完)
(编译 杜明霞；审校 汪红英)