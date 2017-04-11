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亚洲 | 2017年 4月 12日 星期三 07:29 BJT

金砖国家：4月11日股汇市收盘纵览

路透4月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月11日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.37%，报954.44点。

中国股市：沪综指放量收创逾15个月新高，军工股走势强劲

中国汇市：人民币小幅收升，两地汇价结束倒挂离岸看贬预期略升

香港股市：恒指收跌至四周低位，地缘政治紧张局势打击风险偏好

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.45%，报64,359.790点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收低，因地缘政治忧虑促使投资者避开高收益资产，雷亚尔周二收报3.1460/80，上日收报3.1370/90。

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南非股市：黄金和铂金类股领涨。指标Top-40指数收盘上涨0.72%，报46,757.54点；大盘综合指数收盘上涨0.74%，报53,535.16点。

南非汇市：兰特上升，法院将考虑对祖马的不信任投票是否采用不记名方式

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印度股市：结束三连跌收高，信息科技(IT)类股回升。BSE指数收涨0.72%，报29,788.35点；NSE指数收涨0.61%，报9,237点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.49，上日收报64.555。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.63%，报1,091.08点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.27%，报559.33点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.47%，报56.8975；卢布兑欧元升值0.04%，报60.5275。(完) (编译 白云; 审校 张若琪)
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