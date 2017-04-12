金砖国家：4月12日股汇市收盘纵览

路透4月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月12日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收涨0.39%，报958.20点。
中国股市：沪综指震荡收跌，雄安新区概念股走势分化拖累大盘跳水
中国汇市：人民币续升至本月新高，离岸一年期期权波动率下探至一年半低点
香港股市：收高中止四连跌，受粤港澳大湾区计划提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.73%，报63,891.677点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元呈拉锯走势，全球地缘政治忧虑持续，同时叙利亚和朝鲜紧张局势升级，抑制了对高风险新兴市场资产的兴趣，雷亚尔周三收报3.1324/39，上日收报3.1460/80。
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南非股市：指标Top-40指数收跌0.02%，报46,747.19点；大盘综合指数收涨0.03%，报53,551.31点。
南非汇市：兰特走强，受助于美元走软
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印度股市：收低，投资者在印孚瑟斯(Infosys)周四公布业绩前持观望态度，同时地缘政治忧虑继续压制市场人气。BSE指数收跌0.49%，报29,643.48点；NSE指数收跌0.36%，报9,203.45点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.6750，上日收报64.49。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收跌1.13%，报1,078.720点；MSCI明晟俄罗斯指数收低1.26%，报552.26点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.53%，报56.5950；卢布兑欧元升值0.28%，报60.36。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)