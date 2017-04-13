金砖国家：4月13日股汇市收盘纵览

路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收涨0.49%，报962.85点。
中国股市：沪综指缩量小幅收升，市场分歧较大短期氛围偏谨慎
中国汇市：人民币收升近百点但仍未突破区间，逢低购汇入场限制升幅
香港股市：清淡交投中收跌，地缘政治担忧抑制投资者风险偏好
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.67%，报62,826.279点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元一度走坚，追随其他拉美货币涨势，此前美国总统特朗普表示，美元汇率太强，他更希望美联储保持低利率，雷亚尔周四收报3.1455/65，上日收报3.1324/39。
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南非股市：小幅走低，投资者在复活节长周末到来之前进行一些获利了结。南非股市本周五和下周一将休市。指标Top-40指数收跌0.22%，报46,644.49点；大盘综合指数收跌0.08%，报53,510.22点。
南非汇市：兰特小涨，因财长承诺将避免第三家信贷评等机构下调南非评等
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印度股市：收低，BSE指数创今年最大周线跌幅，此前印孚瑟斯(Infosys)发布了低于预期的年营收预测，股票回购计划的规模也让人失望。BSE指数收跌0.61%，报29,461.45点；该指数周线下滑0.82%，为12月23日止当周以来最大周线跌幅，也为三周来首次收低。NSE指数收跌0.57%，报9,150.80点，周线下跌0.52%。印孚瑟斯股价挫跌3.87%至931.40卢比。
印度汇市：卢比兑美元收报64.41，上日收报64.6750。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收涨0.99%，报1,089.390点；MSCI明晟俄罗斯指数收高0.74%，报556.37点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.55%，报56.2825；卢布兑欧元升值0.92%，报59.8025。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)