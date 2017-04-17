金砖国家：4月17日股汇市收盘纵览

路透4月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月17日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.24%，报962.71点。
中国股市：沪综指连二日收跌，雄安新区等热点板块走势全面回落
中国汇市：人民币小幅震荡微收贬，一季度向好经济数据影响有限
香港股市：休市
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨2.4%，报64,334.928点，在周边股市中涨幅居首。
巴西汇市：雷亚尔上涨1.35%至近两周高位，因央行提升干预力度；市场认为政府将坚持推动一养老金整改计划的观点也扶助本币及当地股市。雷亚尔兑美元收报3.1038/44，上交易日收报3.1455/65。
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南非股汇市：休市。
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印度股市：收低，在财报季上周的开局令人失望后，投资人多退居观望。BSE指数收盘下跌0.16%，报29,413.66点；NSE指数收盘下跌0.13%，报9,139.3点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.51，上交易日收报64.41。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.97%，报1,094.27点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.78%，报559.66点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.75%，报55.9425；卢布兑欧元升值0.44%，报59.565。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)