金砖国家：4月18日股汇市收盘纵览

路透4月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月18日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.52%，报957.7点。
中国股市：沪综指收创逾两个月新低，金融板块拖累大盘震荡下行
中国汇市：人民币小幅收升，油盘未现自营尾盘结汇清头寸
香港股市：创四个月最大单日跌幅，受朝鲜局势和中国经济忧虑拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.27%，报64,158.842点。
巴西汇市：雷亚尔走贬，在美国与朝鲜间形势紧张，打压高风险新兴资产需求之际，多数交易员退居观望。雷亚尔兑美元收报3.1126/34，上日收报3.1038/44。
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南非股市：受资源股拖累收低。指标Top-40指数收盘下跌1.65%，报45,873.22点；大盘综合指数收盘下跌1.57%，报52,672.75点。
南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去
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印度股市：回吐盘中涨幅收跌，追随全球市场疲弱走势，围绕朝鲜的地缘政治紧张形势令投资者削减风险资产曝险。BSE指数收盘下跌0.32%，报29,319.1点；NSE指数收盘下跌0.37%，报9,105.15点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.625，上日收报64.51。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.56%，报1,077.21点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.29%，报552.44点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.55%，报56.25；卢布兑欧元贬值1.33%，报60.36。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)