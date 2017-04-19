金砖国家：4月19日股汇市收盘纵览

路透4月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.5%，报952.92点。
中国股市：沪综指再收创逾两个月新低，利空因素汇集令短期风险集中释放
中国汇市：人民币小幅收跌，午后油盘现身助推客盘购汇明显增加
香港股市：连跌第三日，受全球股市走软和内地股市跌势影响
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.17%，报63,406.969点。
巴西汇市：雷亚尔受挫，此前该国总统特梅尔提出的重要养老金改革计划在议会表决时间被推迟至5月；而许多人将该计划视为巴西经济摆脱深度衰退的必要改革。雷亚尔兑美元收报3.1464/72，上日收报3.1126/34。
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南非股市：资源股领跌。指标Top-40指数收盘下跌0.22%，报45,771.96点；大盘综合指数收盘下跌0.24%，报52,545.12点。
南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
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印度股市：收盘近持平，本周一连串企业财报公布前市场氛围审慎。BSE指数收盘上涨0.06%，报29,336.57点；NSE指数收盘下跌0.02%，报9,103.5点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.575，上日收报64.625。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.8%，报1,068.55点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.17%，报551.51点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.56%，报56.5675；卢布兑欧元贬值0.3%，报60.54。(完)
(整理 张若琪 审校 郑茵)