金砖国家：4月20日股汇市收盘纵览

路透4月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月20日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.58%，报958.45点。
中国股市：沪综指微收升结束四连跌，反弹乏力大盘料继续调整
中国汇市：美指走低人民币小幅收升，实需购汇难撼监管维稳决心
香港股市：反弹收高，但法国总统大选和朝鲜局势抑制涨幅
============================================================================
巴西股市：收高，受矿业巨擘淡水河谷涨势提振，此前该公司公布强劲的第一季产量数据。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.56%，报63,760.619点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1565/74，上日收报3.1464/72。
============================================================================
南非股市：由于兰特走强，投资者出脱营收多数以硬货币计的当地企业个股(即兰特对冲股)，因而拖累大盘。黄金类股也下跌。指标Top-40指数收盘下跌0.08%，报45,735.57点；大盘综合指数收盘下跌0.09%，报52,496.62点。
南非汇市：兰特续升，因美元全面下滑
=========================================================================
印度股市：收高，因投资人敲进科技股等此前受创的个股。BSE指数收盘上涨0.29%，报29,422.39点；NSE指数收盘上涨0.36%，报9,136.4点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.56，上日收报64.575。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.39%，报1,083.35点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.57%，报554.67点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.65%，报56.1975；卢布兑欧元升值0.49%，报60.245。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)