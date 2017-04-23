金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览

路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.35%，报961.78点。
中国股市：沪综指缩量近收平，市场热点散乱金融股再度护盘
中国汇市：人民币震荡近收平，法国大选投票在即部分头寸离场
香港股市：收盘下跌交投清淡，等待法国总统大选首轮投票结果
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巴西股汇市因假期休市。
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南非股市：连续第四日跌至三周低位，因Pioneer Food Group股价承压，而且投资者规避风险资产。指标Top-40指数收盘下跌0.51%，报45,500.98点；大盘综合指数收盘下跌0.58%，报52,194.59点。
南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
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印度股市：在动荡交投中收低，周线连续第二周收低，下周将有股票期货和期权到期。BSE指数收盘下跌0.19%，报29,365.3点；NSE指数收盘下跌0.19%，报9,119.4点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.61，上日收报64.56。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.08%，报1,084.17点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.13%，报555.41点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.46%，报56.455；卢布兑欧元贬值0.54%，报60.57。(完)
(编译 许娜；审校 白云)