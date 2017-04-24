金砖国家：4月24日股汇市收盘纵览

路透4月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨1%，报971.36点。
中国股市：沪综指收跌1.4%至逾三个月新低，不确定性风险加大避险情绪升温
中国汇市：人民币逆中间价微收跌，美指下跌但自营空头回补美元
香港股市：收高，受中间派候选人马克龙赢得法国大选首轮投票的提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.99%，报64,389.015点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收高，报3.1257/67，上日收报3.1565/74。马克龙赢得法国大选首轮投票提振全球风险资产上扬。
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南非股市：收高，但金矿类股下跌限制大盘涨幅。指标Top-40指数收盘上涨1.51%，报46,187.93点；大盘综合指数收盘上涨1.39%，报52,921.41点。
南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
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印度股市：BSE指数收盘上涨0.99%，报29,655.84点；NSE指数收盘上涨1.08%，报9,217.95点。这两个股指均录得3月14日以来最大单日百分比涨幅。
印度汇市：卢比兑美元收报64.44，上日收报64.61。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨2.99%，报1,116.58点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨2.93%，报571.67点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.08%，报55.8475；卢布兑欧元贬值0.31%，报60.755。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)