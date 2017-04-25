金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览

路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨1.16%，报982.65点。
中国股市：沪综指缩量收升，雄安新区概念股大幅反弹大盘震荡整理
中国汇市：人民币窄幅整理近收平，美指偏弱拉低人民币指数
香港股市：恒指涨1.3%创近六周最佳单日表现，归功法国大选乐观气氛
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.18%，报65,148.348点。美国减税可能提振企业获利的希望提振全球股市连续第二日上涨，巴西股市跟随这种涨势。
巴西汇市：雷亚尔收低，因美国总统特朗普承诺将宣布“重大税改和减税”，引发外界押注美国利率上升速度可能快于预期。雷亚尔兑美元收报3.1490/15，上日收报3.1257/67。
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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.73%，报46,524.76点；大盘综合指数收盘上涨0.63%，报53,257.44点。大量业务在南非以外地区的企业带动大盘上涨，因这些企业以兰特计价的获利料因兰特走软而上升。
南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
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印度股市：BSE指数收盘上涨0.97%，报29,943.24点，为4月5日来最高收位；NSE指数收盘上涨0.96%，报9,306.6点，首次收在9,300点上方，盘中一度触及9,309.20的纪录高点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.26，上日收报64.44。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.39%，报1,120.89点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.86%，报576.59点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.57%，报56.1675；卢布兑欧元贬值1.11%，报61.43。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)