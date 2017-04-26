金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览

路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.01%，报982.53点。
中国股市：沪综指连二日小幅收升，资金调仓换股市场热点现切换迹象
中国汇市：人民币微收跌CFETS指数创新低，市场关注特朗普税改
香港股市：收创一个月高位，追随全球股市上涨势头
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.44%，报64,861.923点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收低，因国会一项投票引燃对该国政府财政状况的担忧。雷亚尔兑美元收报3.1715/30，上日收报3.1490/15。
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南非股市：连续第三日上涨，指标Top-40指数收盘上涨0.99%，报46,984.45点；大盘综合指数收盘上涨0.79%，报53,680.69点。
南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
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印度股市：收于纪录高位，受稳健的企业业绩和全球市场涨势提振。指标BSE指数收盘上涨0.63%，至纪录最高收盘位30,133.35点，盘中一度触及纪录新高30,167.09点；NSE指数收盘上涨0.49%，至纪录最高收盘位9,351.85点，盘中创下9,367点的纪录新高。
印度汇市：卢比兑美元盘中一度高见63.93，创2015年8月来最高。卢比兑美元收报64.115，上日收报64.26。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.16%，报1,119.11点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.09%，报576.05点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.77%，报57.16；卢布兑欧元贬值1.48%，报62.3375。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)