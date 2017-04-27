金砖国家：4月27日股汇市收盘纵览

路透4月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月27日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.29%，报979.66点。
中国股市：沪综指连三日收升，短线抄底资金介入大盘大幅探底回升
中国汇市：人民币续盘整微收贬，市场等待欧洲央行利率决议
香港股市：恒指创下20个月收盘高位，受金融股涨势扶助
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巴西股市：淡水河谷第一季净利不及预期，股价下挫拖累大盘。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.29%，报64,676.550点。
巴西汇市：雷亚尔小幅下跌，工会和左派政党即将举行全国罢工和示威，以抗议保守派总统特梅尔的改革计划。雷亚尔兑美元收报3.1805/20，上日收报3.1715/30。
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南非股市休市。
南非汇市休市。
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印度股市：自上日触及的记录高位回落，因投资者稍缓口气，对最近走势领先的ITC等股票进行获利了结，而Axis Bank则因季度获利减少而下跌。BSE指数收盘下跌0.34%，报30,029.74点；NSE指数收盘下跌0.1%，报9,342.15点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.15，上日收报64.115。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.09%，报1,106.92点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.64%，报566.61点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.33%，报56.9725；卢布兑欧元升值0.62%，报61.95。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张若琪)