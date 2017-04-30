金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览

路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.17%，报977.96点。
中国股市：沪综指缩量微收升四连涨，临近五一假期市场交投氛围偏淡
中国汇市：人民币收盘微跌机构无意出手，小长假临近汇价仍缺乏方向
香港股市：小跌，脱离20个月高位
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巴西股市：受企业公布财报影响，指标股指Bovespa指数收盘上涨1.12%，报65,403.245点。
巴西汇市：雷亚尔在波动交投中下跌，交易商分析巴西工会领导全国罢工的影响，这次罢工是为了抗议巴西总统特梅尔(Michel Temer )的撙节计划。雷亚尔兑美元收报3.1732/49，上日收报3.1805/20。
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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.19%，报47,071.73点；大盘综合指数收盘上涨0.25%，报53,817.31点。
南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
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印度股市：收盘下跌，从本周触及的纪录高位回落，因投资者在长周末之前获利了结，不过股指仍创六周来最大单周涨幅。BSE指数收盘下跌0.37%，报29,918.4点；NSE指数收盘下跌0.41%，报9,304.05点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.24，上日收报64.15。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.68%，报1,114.43点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.17%，报573.23点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.09%，报56.9225；卢布兑欧元贬值0.15%，报62.04。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)