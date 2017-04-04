金砖国家：4月3日股汇市收盘纵览

路透4月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月3日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.71%，报965.15点。
中国股市：休市。
中国汇市：休市：
香港股市：受基础设施类股带动收高，得益于中国划设特别经济区消息
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.35%，报65,211.475点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1130/50，上日收报3.1296/11。
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南非股市：黄金类股领涨，指标Top-40指数收盘上涨0.87%，报45,561.09点；大盘综合指数收盘上涨0.77%，报52,457.76点。
南非汇市：兰特急挫逾2%，此前标普将南非信贷评等下调至垃圾级
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印度股市：两大指均创收盘新高。BSE指数收盘上涨0.98%，报29,910.22点；NSE指数收盘上涨0.7%，报9,237.85点，盘中并一度触及9,245.35点，超越上个月的盘中最高纪录。
印度汇市：卢比一度升至近一年半高点，因外资上月押注政府改革和经济改善，提振了市场信心。但终场收贬，并创2月7日以来单日最大跌幅。卢比兑美元收报65.02，上日收报64.845。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.83%，报1,122.98点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.63%，报578.34点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.29%，报56.115；卢布兑欧元升值0.18%，报59.85。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)