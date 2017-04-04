金砖国家：4月4日股汇市收盘纵览

路透4月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月4日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘持平，报965.17点。
中国股市：休市
中国汇市：休市
香港股市：休市
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.85%，报65,768.914点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.0973/78，上日收报3.1130/50。
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南非股市：黄金类股劲扬3.98%领涨大盘。指标Top-40指数收盘上涨0.41%，报45,746.93点；大盘综合指数收盘上涨0.39%，报52,660.74点。
南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
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印度股市：休市。
印度汇市：休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.16%，报1,135.98点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.89%，报583.49点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.04%，报56.09；卢布兑欧元升值0.02%，报59.84。(完)
(编译 张若琪 审校 王兴亚)