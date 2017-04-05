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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 07:35 BJT

金砖国家：4月5日股汇市收盘纵览

路透4月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月5日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.42%，报969.22点。

中国股市：沪综指放量收升1.5%，雄安新区板块大涨大盘后市或续升

中国汇市：人民币收跌至两周新低，习特会前市场谨慎趋势性走势难现

香港股市：小幅收高，投资者谨慎以待“习特会”

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巴西股市：收低，养老金改革议案前景打压市场信心。根据报纸公布的一项调查，总统特梅尔政府可能很难让一项养老金改革方案在下议院获得通过。该项改革为控制公共支出所需。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.51%，报64,774.764点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1137/49，上日收报3.0973/78。

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南非股市：受资源类股提振收高。指标Top-40指数收盘上涨0.88%，报46,149.85点；大盘综合指数收盘上涨0.63%，报52,990.08点。

南非汇市：兰特扩大跌幅，因总统祖马获执政党内支持

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印度股市：大盘在汽车和不动产类股涨势提振下创收盘新高，投资人静待本周稍后印度央行政策会议。BSE指数收盘上涨0.21%，报29,974.24点；NSE指数收盘上涨0.3%，报9,265.15点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.87，上日收报65.02。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.45%，报1,152.49点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.8%，报594.02点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.52%，报56.38；卢布兑欧元贬值0.58%，报60.19。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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